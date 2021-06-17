«Поменять сейчас трубы в нужном объёме невозможно». В Нижнем Тагиле пытаются понять, как спасти «убитые» коммунальные сети

Плачевное состояние коммунальных сетей Нижнего Тагила обсудили на заседании комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы. По состоянию на начало июня 2021 года 49% тепловых сетей (из существующих 1148 км) признаны ветхими. Также из 683 км сетей холодного водоснабжения 59% находятся в неудовлетворительном состоянии, а из 593 км сетей водоотведения ветхими признали 91%.

Депутаты попытались разобраться в методике оценки ветхости сетей. Председатель комиссии Денис Корякин счёл отчётные цифры завышенными.

«По сути, явных инцидентов на теплосетях у нас нет. Мне кажется, эти цифры как-то завышены. Критерии оценки берутся такие, что у нас всё ветхое, но при этом всё работает. Допустим, 91% сетей водоотведения ветхие — это говорит о том, что у нас нет канализационных сетей, мы где-то тонем в фекалиях? А по холодному водоснабжению 60% — это что? Мы воду качаем в подземные источники?» — сказал Денис Корякин.

По словам Корякина, каждый год коммунальщики заявляют о готовности к очередному сезону, но по факту вся инфраструктура в городе находится в плачевном состоянии и непонятно, насколько существующая оценка сетей реальна.

«Мы все экспертизы проходим, заявляем о готовности, проходим отопительный сезон, говорим о практически отсутствующих инцидентах, а по справке в городе режим ЧС надо вводить. Инфраструктуры в городе всё, нет», — комментирует Корякин.

Всего в прошлом году коммунальщики заменили 24,5 км всех сетей. В этом году по состоянию на 1 июня удалось провести ремонт на 7,8 км.

Руководитель филиала АО «Регионгаз-инвест» Сергей Козлов рассказал комиссии, что экспертизой сетей занимается Ростехнадзор, но они проводят её только в рамках эксплуатационного содержания.

«Ростехнадзором делаются экспертизы, но сети нашего города им не поднадзорны. Если мы проведём экспертизу, то, я думаю, Ростехнадзор закроет просто всё. Этим мы и закончим», — рассказал Козлов.

«Всегда говорится, что у нас в городе коллапс, но когда мы слушаем доклады теплоснабжающих организаций, всегда все говорят: “Мы год отработали лучше, чем предыдущий”. С каждым годом мы всё лучше и лучше работаем, но при этом у нас сети становятся всё хуже и хуже. Предлагаю вам разобраться с методикой оценки», — подытожил Корякин.

Как пояснил АН «Между строк» представитель ресурсоснабжающей компании, ветхость сетей определяется в соответствии с нормативным сроком эксплуатации трубопроводов и, в частности, материала, из которого они выполнены.

«В основном это чугун, у него нормативный срок эксплуатации самый большой — 50 лет. Также есть сталь, керамика, бетон. Но проблема вся в том, что основной пик строительства сетей в нашем городе происходил в 80-е годы, а сейчас сети массово выходят из нормативного срока эксплуатации. Таким образом, их необходимо также массово заменять. Но в условиях существующей застройки города, уровня благоустройства города, а самое главное — средств, предусмотренных в тарифах на капитальный ремонт сетей, это невозможно», — пояснил собеседник агентства.

В управлении городским хозяйством горадминистрации АН «Между строк» пояснили, что в 2022 году мэрия планирует начать работы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и МУП “Горэнерго-НТ” планируем выполнить работы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Период реализации программы — 2022–2024 годы. Общий объём финансирования — около 750 млн рублей, в том числе средства фонда — 300 млн рублей. Планируемые средства местного бюджета — около 40 млн рублей ежегодно», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Кроме этого, на следующий год намечено строительство новой блочной котельной за 600 млн рублей в микрорайоне Пихтовые горы, вместе с этим выполнят и перекладку сетей теплоснабжения. Также ведётся разработка проектной документации по выводу из эксплуатации котельной ГАМУ СО «ОСЦМР “Санаторий Руш”» и угольной котельной ЧГУ МУП «Тагилэнерго».

В 2021 году для поддержания теплосетевого комплекса в исправном состоянии администрация города выделила субсидию МУП «НТТС» в размере 21,25 млн рублей на компенсацию части затрат для ремонта теплотрассы по улице Карла Маркса протяжённостью 1,5 км.