Пользователи WhatsApp сообщили о массовой рассылке о поправках в Конституцию, предполагающих выплату россиянам доходов от нефти

Среди жителей России распространяют информацию о том, что среди поправок в Конституцию есть предложение распределить между населением страны 10% доходов от продажи нефти, газа, золота, леса и других природных ресурсов, пишет Znak.com. В сообщении, которое массово пересылается в WhatsApp, говорится, что благодаря этому каждый гражданин может получить больше 1 млн рублей в год.

«Хорошие люди предлагают внести в Конституцию России непотопляемую, вечную статью, как это есть во всех нефте- и газодобывающих странах: 10% от доходов с продаж нефти, газа, золота, леса и других природных ресурсов, принадлежащих народу, ежегодно выплачивать в равных долях каждому гражданину РФ, а остальные 90% — в доход государства. Лучше это делать в декабре, тогда у всех будут настоящие новогодние каникулы. Кто "ЗА" — отправь это сообщение дальше, может, даст Бог, дойдёт и до Путина и членов нашего правительства. Очень актуально, ведь, по самым скромным подсчётам, сумма составит больше 1 млн рублей в год на каждого гражданина РФ», — говорится в сообщении.

В нём нет информации о том, что сбор предложений по поправкам в Конституцию уже окончен, а сам законопроект окончательно принят Госдумой и Советом Федерации. Из сообщения создаётся впечатление, будто такая поправка может появиться в документе к всенародному голосованию, назначенному на 22 апреля.

В данный момент одной из ключевых поправок считается инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой — по её предложению, отсчёт двух шестилетних президентских сроков Владимира Путина начнётся с 2024 года, когда истечёт его текущий, фактически четвёртый срок полномочий. Первым лицом государства, за исключением периода с 2008 по 2012 год, Путин остаётся с начала 2000 года. Сам Путин заявил, что будет иметь в виду возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году, если Конституционный суд сочтёт поправку Терешковой соответствующей основному закону и граждане поддержат её при голосовании.