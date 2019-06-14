Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают о сбое в её работе, пишет «Коммерсантъ». Согласно данным сервиса Downdetector, сайт и приложение не работают в крупных городах на юге России. У ряда пользователей возникли проблемы исключительно с разделом «Аудиозаписи», приложение и сайт работают. В основном жалобы поступают от абонентов «Билайна».

Ранее сообщалось, что Mail.ru Group и «Вымпелком» (бренд «Билайн») с понедельника, 10 июня, не имеют прямого канала связи. В «Вымпелкоме» заявили, что Mail.ru отключил упрощённую маршрутизацию в одностороннем порядке. Скорость доступа абонентов «Вымпелкома» к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и другим сервисам Mail.ru Group «упала в несколько раз», заявили представители мобильного оператора.