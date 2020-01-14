Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе сайта

Вечером во вторник, 14 января, произошёл сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы в работе сайта наблюдаются в центральной части России и на Урале. О некорректной работе сервиса в том числе заявили многие жители Нижнего Тагила.

По данным ТАСС, большая часть пользователей соцсети жалуются на сбои в работе сайта (77%), трудности при отправке сообщений (18%) и проблемы при входе в аккаунт (4%). В основном сайт либо не прогружается, либо очень долго загружет страницы. Часть пользователей в диалогах получила плашку «DELETED».