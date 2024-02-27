Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram, WhatsApp* и YouTube

Сегодня, 27 февраля, пользователи мобильного интернета массово пожаловались на сбой в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp* и видеохостинга YouTube. Проблемы с работой сервисов отмечают пользователи мобильных приложений и ПК по всей стране. Первые сообщения об ошибках в работе мессенджеров стали появляться 27 февраля около 14:30. Как пишет РБК, сбои фиксируются в ряде других стран, в том числе в США и Германии.

Напомним, похожий системный сбой в прошлый раз произошёл в середине февраля. Тогда с похожими проблемами столкнулись только пользователи Telegram. На момент публикации работа мессенджера Telegram восстанавливается. Руководство компании пока никак не прокомментировало случившееся.

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