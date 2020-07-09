Пользователи интернета смогут поучаствовать в документальном фильме Ридли Скотта

Пользователей интернета со всего мира приглашают принять участие в создании нового документального фильма «Жизнь за один день 2020». Его продюсером выступит Ридли Скотт, снявший «Чужого» и «Гладиатора», а режиссёром — Кевин Макдональд. Стать частью фильма просто: нужно записать на видео, как вы провели день 25 июля 2020 года, сообщает ТАСС.

«Это могут быть кадры из повседневной жизни или видео о важном событии — например, свадьбе или переезде. Вы можете показать, как пандемия изменила наш мир: расскажите о том, как проводите время дома или как ваша жизнь возвращается в привычное русло. Просто покажите, как вы провели 25 июля 2020 года», — говорится в сообщении организаторов.

Пользователи должны загрузить ролик на сайт проекта до 2 августа. После окончания приёма заявок команда из 30 человек займётся модерацией и переводом загруженных видео. Премьера фильма состоится в 2021 году на кинофестивале Sundance и на бесплатной платформе YouTube Originals.

Добавим, что это уже второй документальный проект Ридли Скотта, Кевина Макдональда и YouTube такого формата. Первый фильм «Жизнь за один день» был снят в июле 2010 года. Создатели картины получили 80 000 видеозаписей от пользователей из разных стран, в том числе из России. Авторы, чьи ролики попали в фильмы, были указаны в титрах как сорежиссёры и приглашены на кинофестиваль Sundance, где 28 января 2011 года состоялась премьера. Лента получила высокую оценку критиков и набрала больше 16 млн просмотров на YouTube.