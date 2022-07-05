Получите кредит под залог автомобиля выгодно и быстро

Если вам срочно понадобились деньги, то обратитесь в «Тинькофф банк». Здесь вы сможете взять кредит под залог автомобиля на выгодных условиях и без утомительного сбора большого пакета документов. Рассмотрим условия кредитования под залог автомобиля подробнее.

Требования к залоговому объекту и заёмщику

К заёмщику «Тинькофф банк» предъявляет минимум требований. Он должен быть совершеннолетним гражданином России. У него должна быть временная либо постоянная регистрация на территории страны. Не обязательно наличие официального трудоустройства и хорошей кредитной истории. При принятии решения о выдаче кредита в расчёт берутся все источники дохода, которыми обладает клиент.

К транспортному средству, предоставляемому в залог, также не предъявляется серьёзных требований. Оно должно находиться в исправном техническом состоянии и не иметь внешних повреждений. Автомобиль не должен быть старше 15 лет. Не имеет значения импортным или отечественным он является.

Преимущества оформления кредита под залог автомобиля в «Тинькофф банке»

Такой вид кредитования обладает целым рядом преимуществ по сравнению с остальными программами:

Гарантированное и моментально одобрение. Минимум документов потребуется только паспорт заемщика и СТС автомобиля для его регистрации в качестве залогового объекта. Банк предлагает до 80% от рыночной стоимости транспорта. Не нужно предоставлять документы, удостоверяющих размер дохода заемщика. Кредитный лимит будет доступен клиенту уже на следующий день после обращения. Процентная ставка начинается от 9.9% годовых. Её размер рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Получить можно до 2000000 рублей сроком до трёх лет.

Заполнить онлайн-заявку на кредит под залог автомобиля можно круглосуточно. Деньги будут доставлены курьером домой или в офис к заемщику на специальной дебетовой карте. Сразу доступно до 80% от одобренного лимита. Остальная сумма будет доступна клиенту после регистрации автомобиля в качестве залогового объекта. Деньги можно потратить на любые нужды. Кредит не является целевым. Обслуживание карты на весь период действия договора кредитования является бесплатным.

Имеется и удобный инструмент, позволяющий узнать сумму ежемесячного платежа — кредитный калькулятор. Достаточно указать сумму и срок кредитования. После этого система автоматически рассчитает размер ежемесячного взноса.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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