Полпред в УрФО поручил свердловским властям взять цены под свой контроль

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что местные власти должны взять под контроль цены на продукты и непродовольственные товары. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства, заняться этим он поручил главным федеральным инспекторам, которые должны общаться с ФАС и прокуратурой, а также пресекать любые нарушения.

«Одна из главных тем, которые мы должны взять на строгий контроль, — это цены на продовольственные и непродовольственные товары. В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости. Пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации», — заявил Якушев.

По словам Якушева, за предыдущие годы российская экономика и общество научились жить в условиях давления извне. Полпред выразил уверенность, что под руководством президента РФ Владимира Путина страна сможет справиться с нынешними санкциями, «какими бы тяжёлыми они ни были».