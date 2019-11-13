Полпред президента в УрФО предложил сократить число муниципалитетов и обсудить возврат прямых выборов мэра

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил обсудить идеи сокращения количества муниципалитетов в стране и подумать над возвратом прямых выборов мэра в мегаполисах, пишет 66.ru.

По мнению Цуканова, муниципалитеты, которые не справляются с решением проблем, можно ликвидировать и объединять. В качестве примера он привёл Курганскую область, где начался процесс укрупнения. Кроме того, Николай Цуканов призвал обсудить возвращение прямых выборов мэра.

«Много споров вызывает система выбора глав. Сейчас в большинстве случаев они выбираются представительным органом. В то же время в некоторых мегаполисах сохранились прямые выборы. Идёт много споров, хотелось бы послушать, какие есть мнения», — предложил он.

В марте 2018 года Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание региона законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга, в мае того же года действующий мэр Евгений Ройзман ушёл в отставку. В сентябре городская конкурсная комиссия утвердила трёх кандидатов, из которых городская дума выбрала мэра. Вместе с тем была отменена двуглавая система: Александр Высокинский взял на себя функции и главы города, и сити-менеджера.

В 2019 году депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер создал комитет по возврату прямых выборов мэра и внёс соответствующий законопроект в парламент. При этом к началу ноября документ так и не появился на официальном сайте ЗакСо.