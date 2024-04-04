Половина жителей Нижнего Тагила хочет работать 4 дня в неделю

По данным соцопроса сервиса SuperJob, каждый второй житель Нижнего Тагила поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. При этом 31% тагильчан не устраивает 4-дневный график работы. Главный вопрос, который волнует противников нововведения: какая будет зарплата при такой нагрузке.

7 из 10 опрошенных, имеющих 5-дневный рабочий график, заявили, что смогут выполнить все поставленные рабочие задачи за четыре дня, если немного увеличить продолжительность рабочего дня. Большую долю опрошенных кандидатов, выступающих за сокращение рабочей недели, составили жители моложе 34 лет (63%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за четыре дня.

Каждый третий тагильчанин старше 45 лет выступил против короткой недели. Они считают, что неспособны решить все свои задачи за укороченную неделю.

28% опрошенных заявили, что переход на 4-дневную неделю даст им больше свободного времени, которое они потратят на семью и детей. На отдых свободное время потратят 23% респондентов, на дополнительную работу — 15%. Домашними делами займутся 13% тагильчан, самообразованием — 11%. Дополнительный выходной на личные дела потратят 9% опрошенных, а на активный отдых, хобби, спорт или прогулку — 6% жителей города.