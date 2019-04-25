«Полный провал политики Порошенко»: Путин впервые высказался об итогах выборов на Украине

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Владивостоке прокомментировал итоги президентских выборов на Украине, назвав их «полным провалом политики Порошенко», пишет «Интерфакс».

«Я уверен, что новые власти не могут этого не понимать», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной в полном объёме, но не может этого делать в одностороннем порядке.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах пока рано, и подчеркнул, что «судить можно будет только по конкретным делам», однако Москва с уважением относится к выбору украинского народа, «тем более этот выбор очевиден». Песков добавил, что легитимность выборов поставлена под вопрос, так как в них не участвовали три миллиона граждан Украины — речь идёт о жителях ДНР и ЛНР.

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. Действующий президент Украины Пётр Порошенко получил 24,45%.