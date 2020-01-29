Полковник-миллиардер Захарченко обжалует конфискацию имущества

Защита экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко подаёт иск в Никулинский суд «по вновь открывшимся обстоятельствам» с требованием пересмотра дела о конфискации имущества, стоимость которого превысила 9 млрд рублей, со ссылкой на адвоката Валерию Туникову пишут «Ведомости». По данным пресс-службы суда, рассмотрение назначено на 19 февраля.

Защита Захарченко и его родственников ссылается на решение Пресненского суда, который не подтвердил факт получения экс-полковником МВД взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. Адвокат ссылается на определение Конституционного суда (КС), ранее сформулировавшего по аналогичному делу позицию, которая сводится к тому, что конфискация денег возможна лишь при условии доказанности их происхождения от реализации конкретного имущества, закрытый перечень которого установлен антикоррупционным законодательством. В этом перечне, в частности, отсутствуют драгметаллы и деньги, напоминают заявители.

Ранее, в сентябре 2019 года, Туникова обращалась в Минюст и попросила разъяснить основания, по которым можно обращать в доход государства денежные средства, в отношении которых госслужащим или членами его семьи не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях. Она говорила, что обратить в доход государства можно только земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги. Минюст официально подтвердил отсутствие такой нормы, когда объявил о разработке поправок в законодательство, которые позволят изымать деньги. При этом суды обращают в доход государства средства, не выясняя их происхождение, обратила внимание адвокат.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков в его квартире и квартирах его родственников нашли 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро (всего более 9 млрд рублей). В декабре 2017 года суд постановил изъять у семьи Захарченко в доход государства деньги, 27 объектов недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток. Происхождение 9 млрд рублей полковник объяснить не смог. Гособвинение просило приговорить его к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. 10 июня суд приговорил Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал на 117 млн рублей.

Защита бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в декабре 2019 года обжаловала приговор во втором кассационном суде общей юрисдикции — адвокаты полагают, что он если и должен был получить срок, то не за взяточничество, а за мошенничество, последнее, впрочем, не доказано.