Поликлиники Нижнего Тагила приглашают горожан на прививки от клещевого энцефалита

Поставить прививку от клещевого энцефалита можно в медицинских учреждениях по месту жительства после осмотра терапевтом. Жителям Дзержинского района необходимо обратиться в поликлинику ЦГБ № 1 по адресу: Окунева, 30, кабинет 104. График работы прививочного кабинета: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт и полис. Бесплатно поставят прививку гражданам старше 65 лет и инвалидам.

Вакцинация проводится дважды. Между первой и второй прививками должен пройти месяц, а повторно поставить вакцину можно только через год. По словам медиков, для выработки иммунитета требуется не менее двух недель. Рекомендуется ставить прививку против клещевого энцефалита за 2 недели до выезда на природу. Первую прививку в поликлинике ЦГБ № 1 поставили уже более 4 тысяч человек, а вторую прививку — около 3 тысяч человек. Последующие ревакцинации проводятся каждые 3 года.

Клещевой энцефалит — это острое вирусное инфекционное заболевание, для которого характерна лихорадка, интоксикация, поражение вещества и оболочек головного и спинного мозга. Исход заболевания зависит от объёма поражения центральной нервной системы. В 25–30% случаев заболевание заканчивается смертью больного. Также возможно развитие серьёзных осложнений.

Прививка от клещевого энцефалита защищает человека не менее чем в 95% случаев. Но она не поможет от других болезней, переносимых клещами. Врачи советуют не пренебрегать элементарными правилами профилактики укусов клещей — пользоваться закрытой одеждой и веществами, отпугивающими насекомых и клещей.