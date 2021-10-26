Поликлиники Екатеринбурга приостановили работу из-за массового сбоя

Жители Екатеринбурга жалуются на массовый сбой в работе поликлиник города — проблемы с записью на приём возникли в поликлинике № 2 на улице Шварца, а также при больнице № 7 на Вилонова, пишет E1.ru.

«С утра не работают компьютеры. Люди сидят в гигантских очередях. Многие просто уходят, потому что неизвестно, когда компьютеры заработают», — жалуется читательница издания.

В очереди встали как пациенты с жалобами на обострение болезней, так и те, кто пришёл закрыть больничные листы. Врачи временно никого не принимают, для ускорения процесса пациентам предлагают закрыть больничные без посещения врача.

В поликлиниках пациентам объясняют, что точно не знают, сколько продлится сбой. Врачи предполагают, что проблемы будут в течение 2–3 часов. В областном министерстве здравоохранения заявили об оперативном решении проблемы.