Общество

Поликлиника Нижнего Тагила признана одной из лучших в Свердловской области 

02.03.2020 17:55
Поликлиника Нижнего Тагила признана одной из лучших в Свердловской области 

Общественный совет при региональном Минздраве определил девять лучших больниц Свердловской области. Нижнетагильская поликлиника № 4 заняла третье место.

В ходе исследования общественный совет изучил официальные сайты медучреждений, результаты анкетных данных очного и онлайн-голосования, а также доступность среды для маломобильных граждан.

Первое место заняла Алапаевская стоматологическая поликлиника, второе поделили Алапаевская городская больница, Свердловская областная больница № 2 и детская городская больница Первоуральска. Помимо Нижнетагильской поликлиники, на третьей позиции разместились Берёзовская стоматологическая поликлиника, Верхнепышминская стоматологическая поликлиника, областная детская клиническая больница № 1 и стоматологическая поликлиника Первоуральска.

Фото: ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4 г. Нижний Тагил»
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