Полиция задержала 20-летнего тагильчанина, который похитил медные провода из электропоезда

В Нижнем Тагиле 16 июля 2022 года полицейские задержали мужчину, который похитил низковольтные провода из электропоезда общей длиной более 560 метров и снял 3 медные катушки трансформаторного управления с вагонов. Ущерб ОАО «Российские железные дороги» составил около 50 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что 20-летний тагильчанин приехал на место преступления на личном автомобиле и оставил его неподалёку. Полицейские вычислили марку и номер машины, по которым смогли найти и самого владельца. Им оказался ранее судимый, без официального места работы 20-летний тагильчанин.

«В настоящее время по данному факту дознанием линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ», — сообщили АН «Между строк» в штабе ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Задержанный мужчина не стал отрицать свою вину и сознался в похищении медных проводов.