Полиция Свердловской области усилила режим и предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Полиция Свердловской области призвала местных жителей не приходить на «прогулку» в поддержку Алексея Навального 31 января. В ведомстве напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что провокационные действия со стороны участников протеста будут расцениваться как угроза общественному порядку. В полиции отметили о готовности предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

«Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Родители должны знать, что подростки более подвержены сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения, поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия, равно как и для их законных представителей», — отметил полковник Горелых.

Родители школьников в Нижнем Тагиле также рассказали, что в учебных учреждениях требуют предоставить информацию о том, где будут находиться дети 31 января. Информация об этом появилась сразу в нескольких школьных чатах.