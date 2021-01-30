Общество
Политика

Полиция Свердловской области усилила режим и предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

30.01.2021 15:11
Полиция Свердловской области усилила режим и предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Полиция Свердловской области призвала местных жителей не приходить на «прогулку» в поддержку Алексея Навального 31 января. В ведомстве напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что   провокационные действия со стороны участников протеста будут расцениваться как угроза   общественному порядку. В полиции отметили о готовности предпринимать все необходимые   меры для обеспечения правопорядка. 

«Представители МВД призывают граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Родители должны знать, что подростки более подвержены сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения, поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия, равно как и для их законных представителей», — отметил полковник Горелых. 

Родители школьников в Нижнем Тагиле также рассказали, что в учебных учреждениях требуют предоставить информацию о том, где будут находиться дети 31 января. Информация об этом появилась сразу в нескольких школьных чатах.

 

Фото: 
глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
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