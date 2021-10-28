Полиция Свердловской области попросила сообщать о продавцах поддельных QR-кодов

Представители ГУ МВД по Свердловской области призвали жителей региона сообщать о продавцах поддельных QR-кодов, которые выдаются вакцинированным от коронавируса или переболевшим, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, информацию об этом правонарушении можно передать по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области: 8-343-358-71-61.

В связи с вводом системы QR-кодов и объявленным режимом нерабочих дней в Свердловской области в пять раз вырос спрос на вакцину от коронавируса, люди стоят в многочасовых очередях в пунктах вакцинации. С 30 октября без QR-кода нельзя будет попасть в государственные и муниципальные органы власти, рестораны и кафе (кроме доставки и работы навынос), организации в сфере культуры, спорта, торговые центры любых типов, кинотеатры, розничные магазины (кроме аптек, продуктовых и магазинов, где продаются товары первой необходимости), прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, солярии, бани, сауны, базы и дома отдыха, санатории, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

25 октября глава НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, купили сертификат о вакцинации у третьих лиц.