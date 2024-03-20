Полиция Свердловской области объявила охоту на наркодилеров

На территории Свердловской области стартовал первый этап профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Основной её задачей является налаживание контакта между гражданами и правоохранителями для совместной работы по противодействию наркомании и незаконному обороту запрещённых веществ.

«Только в 2023 году сотрудниками свердловского гарнизона полиции выявлено 5165 преступлений в сфере наркотрафика. К уголовной ответственности привлечено 2730 человек. Сыщиками пресечена деятельность семи подпольных нарколабораторий. Ликвидировано 11 притонов. Изъято порядка 136 килограммов различного рода опасного зелья, из них более 88 килограммов — это синтетические вещества», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция просит сообщить о подозрительных личностях, которые торгуют наркотическими веществами, о наркопритонах, местах хранения и иных противоправных деяниях по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: +7 (343) 358-71-61, или оставить сообщение на сайте 66.мвд.рф/request_main, или обратиться в любое отделение ОВД региона по линии 102 (02).