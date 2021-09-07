Полиция Свердловской области ищет пострадавших из-за финансовой пирамиды Finiko (ВИДЕО)

В Свердловской области 30 человек стали пострадавшими из-за финансовой пирамиды Finiko, сообщил начальник пресс-службы местного главка полиции Валерий Горелых.

По его словам, полицейские устанавливают точное число потерпевших и просят тех, кто доверился аферистам, написать заявление в территориальные ОВД.

Финансовая пирамида Finiko заманивала граждан, предлагая быструю прибыль от процента вложенных средств, которую её представители обещали приумножить за счёт торгов на криптовалютных биржах. Сначала некоторым вкладчикам действительно выплачивали небольшие суммы за счёт новых клиентов, но в итоге всё равно все потеряли свои деньги. Одним из самых крупных вложений в систему мошенников в Свердловской области стал взнос 36-летнего машиниста электровоза РЖД — 1,6 млн рублей.

Замначальника отдела управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального полицейского главка подполковник Денис Вилисов в эфире передачи «Патрульный участок» рассказал, как не повторить ошибок. По словам Вилисова, 30 поданных заявлений от жертв Finiko — «капля в море», в полиции считают, что пострадавших гораздо больше.

В конце июля российская финансовая пирамида Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Организация просуществовала два года, собрав с россиян, по некоторым данным, порядка 7 млрд рублей. Точное число пострадавших устанавливается. 30 июля по решению суда был арестован основатель организации Кирилл Доронин.