Полиция провела спецоперацию в мэрии Новоуральска

В мэрии Новоуральска в рамках доследственной проверки прошла выемка документов, пишет Ura.ru.

По словам депутата гордумы Дмитрия Никанорова, четыре офицера полиции изъяли кадровые и финансово-отчётные документы, касающиеся мэра Владимира Цветова.

«Заявление в полицию написал следователь МВД в отставке Михаил Китов. Он написал в полицию, а также думу и контрольно-счётную комиссию Новоуральска проверить на подлинность данные о командировках и больничных Владимира Цветова за период с 1 апреля 2019 года по 1 февраля 2021 года и, соответственно, целесообразность бюджетных расходов на эти нужды», — сообщил собеседник.

Китов подтвердил подачу заявления.

«Я действительно написал заявление от Новоуральского антикоррупционного комитета, который возглавляю. Город у нас небольшой, волей-неволей знакомы с теми, кто работает в мэрии, в финансовых органах. Те, кто близко сталкивается с отчётностью мэра за больничные и командировки, говорят, что отчётные документы крайне сомнительны. При этом на работе Цветова не найдёшь. Не исключаю, что имеют место финансовые нарушения. Возможно, проверка проводилась именно по моему обращению», — рассказал Михаил Китов.

Дозвониться до Владимира Цветова на момент публикации не удалось. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что комментарии по данной теме пока преждевременны.