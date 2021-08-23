Полиция предупредила жителей Нижнего Тагила о новых случаях мошенничества

На территории Свердловской области вновь участились случаи, когда мошенники обманывают людей, сообщая им, что их родные якобы попали в беду, в том числе в ДТП, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Чтобы избежать тюремного срока, злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов требуют у граждан крупные суммы денег, а получив их, таинственно исчезают. В свою очередь потерпевшие, узнав позднее, что с близкими всё в порядке, подают соответствующие заявления реальным полицейским», — рассказал полковник Горелых.

Кроме того, получил распространение ещё один способ хищения денег при вкладах на так называемые финансовые биржи. Очередная жертва мошенников обратилась накануне в органы внутренних дел за помощью — на этот раз в роли потерпевшего оказался машинист электровоза РЖД. Тревожное сообщение о том, что человек попал в беду, поступило в дежурную часть полиции от мужчины 1985 года рождения. Как сообщил полковник Горелых, железнодорожник решил рискнуть своими сбережениями и добровольно отправил их на финансовую биржу, где обещали прибыль в размере 21% в месяц от суммы депозита.

«Однажды, находясь во всемирной паутине, на глаза молодому человеку попалась заманчивая реклама, как приумножить свой капитал. Прикинув мысленно резкий рост своего благосостояния, гражданин достаточно быстро попался на крючок аферистов, сорваться с которого было уже невозможно. Именно на высокий процент жулики и ловят своих "клиентов". Чтобы начать участвовать в бизнесе, работник РЖД оформил в одном из банковских учреждений кредит на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Затем со своего сотового телефона он зашёл на официальный сайт компании "Финико", сам зарегистрировал личный кабинет и вложил в надежде на будущее счастье свои денежные средства, не зная о том, что тут же фактически с ними и попрощался», — рассказал Валерий Горелых.

По его данным, принцип такого обмана людей заключался в том, что вкладчик приобретает биткоины, которые при внесении на счёт данной организации преобразовывались в цифроны. Один цифрон приравнивался к 1 доллару США. Далее трейдеры компании использовали эти деньги на биржах. Полученные проценты с вклада в цифронах должны были возвращаться в личный кабинет.