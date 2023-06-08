Полиция оцепила здание администрации Нижнего Тагила

Сегодня, 8 июня, утром тагильчане обратили внимание на скопление полицейских автомобилей в центре Нижнего Тагила. По словам очевидцев, возле здания администрации города были замечены минимум четыре спецавтомобиля, а также сотрудники МВД в бронежилетах и касках.

«Проезжал мимо, обратил внимание на большое количество автомобилей полиции, несколько авто располагались около самой администрации и ещё пара — около памятника Черепановым и около трибуны. Но всё было спокойно и на дороге, и на улицах», — рассказал АН «Между строк» автолюбитель.

В пресс-службе мэрии на запрос АН «Между строк» посоветовали обратиться в полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев воздержались. По информации АН «Между строк», тагильчане стали свидетелями плановой тренировки сотрудников правоохранительных органов.