Полиция Нижнего Тагила задержала 20-летнего наркозакладчика

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«Официально нигде не трудоустроенного молодого мужчину сотрудники полиции задержали возле дома на улице Балакинской и доставили в отдел полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены координаты с описанием мест с закладками», — уточнили в полиции.

При проверке сотрудники следственно-оперативной группы изъяли 37 свёртков с наркотическим веществом. Также при осмотре квартиры подозреваемого было найдено ещё около 250 граммов наркотиков.

Как рассказали в полиции, преступной деятельностью молодой человек начал заниматься с апреля этого года. Он получал наркотики крупными партиями, фасовал на мелкие дозы и делал закладки. По словам задержанного, на заработанные деньги он планировал отремонтировать жильё и сыграть свадьбу.

В ведомстве отметили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время против него возбуждены уголовные дела за сбыт и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание за совершённые им преступления составляет до 20 лет лишения свободы.