Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело на пенсионерку за заведомо ложный донос на своего знакомого

Полицейские ОП № 1 Нижнего Тагила завели уголовное дело на 56-летнюю жительница села Петрокаменского за ложный донос на своего знакомого. Накануне пенсионерка обратилась к стражам порядка с заявлением об ограблении. По словам потерпевшей, на неё напал знакомый, избил и забрал четыре тысячи рублей.

«Как оказалось, накануне женщина и её хороший знакомый совместно употребляли спиртные напитки. После посиделок мужчина намеревался лечь спать, но его приятельница сильно шумела и препятствовала этому. Тогда мужчина насильно выставил её за дверь. Обиженная женщина вышла на улицу прогуляться. И тогда у неё созрел план, как отомстить знакомому», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

За заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления женщине грозит лишение свободы на срок до трёх лет.