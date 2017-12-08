Полиция Нижнего Тагила вернула сторонникам Навального конфискованные два месяца назад агитматериалы

Нижнетагильские полицейские вернули сторонникам Алексея Навального две упаковки газет и пачку листовок, которые силовики изъяли 7 октября, сообщает Znak.com. По словам активистов, в полиции объясняли задержку с возвратом агитационных материалов тем, что они всё это время проверялись на экстремизм.

Лингвистическая экспертиза проводилась в филиале Российского государственного профессионально-педагогического университета в Нижнем Тагиле. По мнению филологов, в агитматериалах содержится «информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды по отношению к властным структурам (президенту, премьер-министру РФ и членам их семей)». Но поскольку данные материалы не включены в федеральный список экстремистских материалов, то силовики не нашли в них состава административного правонарушения.

Напомним, 7 октября на акции #ЗаНавального были задержаны четыре человека. Автомобиль с газетами в поддержку оппозиционера, которые планировалось раздать на встрече, был остановлен сотрудниками ГИБДД на Восточном шоссе. Позже сотрудники полиции объяснили водителю, что на его автомобиль поступил анонимный сигнал, якобы в нём может находиться подозрительный предмет.