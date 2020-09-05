Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины в маске, обокравшего несколько магазинов в Николо-Павловском

Полиция Нижнего Тагила разыскивает неизвестного мужчину, который летом 2020 года обокрал несколько магазинов в Николо-Павловском. Во время совершения преступлений злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в дежурную часть с заявлениями по факту краж денежных средств из касс обратились владельцы магазина хозтоваров и торговой точки по продаже разливного пива. Общую сумму ущерба они оценили в 17 000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что проникновения в магазины осуществлялись в ночное время. В хозяйственный магазин злоумышленник проник путём отжатия входной двери, а в магазин по продаже разливного пива он попал, отжав створку пластикового окна. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы моменты краж.

«По версии следствия, к кражам причастен один и тот же мужчина худощавого телосложения. В первый раз он, предположительно, был одет в спортивный костюм и жилет с капюшоном. Во втором случае на подозреваемом была тёмная куртка. В обоих случаях на голове похитителя надета трикотажная кепка, на ногах тёмные кроссовки. Лицо злоумышленника закрывала медицинская маска», — рассказали в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела за кражу с незаконным проникновением в помещение. Полиция просит всех, кто опознал мужчину на фото или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться в дежурную часть ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-63-02 или по линии 02.