Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность человека, который обещал устроить массовую резню на вокзале

В Нижнем Тагиле правоохранители проверяют сообщение о якобы готовящемся массовом расстреле на одном из вокзалов Екатеринбурга. Информацию о предстоящем теракте оставил пользователь «ВКонтакте» Андрей Архипов, который представился 23-летним уроженцем Кушвы и воспитанником одного из детских домов Нижнего Тагила Юрием Галлямовым. В переписке с редакторами паблика «ЧП Нижний Тагил» мужчина заявил, что готов устроить «массовый расстрел за отца Сергия» и «будет всех резать, как в Керчи», очевидно имея в виду трагедию в керчинском политехническом колледже в октябре 2018 года.

«Сначала совместно с редакторами решили, что это просто чья-то шутка, но я решил перепроверить информацию, — рассказал АН “Между строк” руководитель паблика “ЧП Нижний Тагил” Владимир Безруков. — Я начал искать упоминания о Юрии Галлямове. В процессе было выявлено, что на самом деле такой человек существует и в сентябре этого года он сообщал о минировании двух объектов в городе Екатеринбурге. Также я смотрел другие группы, в которых состоит Галлямов. Выяснилось, что ещё в мае 2019 года он оставил комментарий с упоминанием суицида. После этого мы решили придать его сообщение о противоправных намерениях огласке».

В полиции СМИ сообщили, что уже занимаются поисками «террориста».

«Сыщики уголовного розыска уже приступили к проверочным мероприятиям. Учитывая, что территория железнодорожного вокзала относится к компетенции наших коллег из транспортной полиции, отработка подозреваемых “шутников” будет проводиться в тесном взаимодействии с нашими коллегами», — прокомментировал Znak.com начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что Юрий Галлямов был задержан в сентябре этого года за ложные сообщения о минировании Храма на Крови, спорткомплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря. В 2018 году Галлямов был осуждён Тагилстроевским райсудом Нижнего Тагила к 250 часам обязательных работ за кражу двух телевизоров из квартиры.