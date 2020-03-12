Полиция Нижнего Тагила уничтожила 6 килограммов наркотиков

В Нижнем Тагиле полиция сожгла 6 килограммов наркотиков, а также курительные трубки, стеклянные и пластиковые ёмкости, шприцы и банки. Все они служили вещественными доказательствами по 58 уголовным делам, связанным с незаконным оборотом запрещённых веществ, за два последних года.

В настоящее время суды уже вынесли приговоры в отношении 66 обвиняемых. Из общей массы более 4 килограммов — это наркотические вещества растительного происхождения, 1,6 килограмма синтетических наркотиков, порядка 200 граммов — героин.