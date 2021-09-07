Полиция Нижнего Тагила сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов

Сотрудники полиции, проводя среди населения профилактическую работу по предупреждению фактов мошенничества, связанных с хищением денежных средств граждан с банковских карт, доводят до жителей города информацию о способах совершения таких преступлений, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

В последнее время сотрудники полиции отмечают, что мошенники всё чаще стали называться представителями правоохранительных органов, убеждая граждан в оказании содействия по изобличению злоумышленников, которые якобы получили доступ к банковским счетам граждан, и необходимости выполнения инструкций, о которых говорят представители банка.

«Многие потерпевшие признаются, что именно слова "представителя силовых структур" убеждают в правильности их действий. Об этом рассказала и 70-летняя пенсионерка, проживающая на улице Матросова, которая, введённая в заблуждение, перечислила мошенникам около 200 тысяч рублей. Звонивший ей мужчина назвался сотрудником следственного отдела и сказал, что обязан проинформировать женщину о том, что неизвестные пытаются обналичить денежные средства с её расчетного счёта. "Правоохранитель" настоятельно рекомендовал пенсионерке для предотвращения этих действий незамедлительно снять все средства и перевести их на "безопасный счёт", что она и сделала. Женщина, руководимая, как ей казалось, сотрудником органов внутренних дел, тут же проехала в офис банка в центре города, сняла накопления в размере чуть более 100 тысяч, а затем в торговом центре по проспекту Ленина несколькими платежами перечислила все деньги, как выяснилось, на несколько номеров сотовых телефонов», — рассказали в полиции.

Но мошенники этим не ограничились: на следующий день пожилой женщине снова позвонили и убедили оформить кредит. Заёмные средства в сумме 40 и 50 тысяч, взятые в двух банках, женщина также отправила на номера сотовых телефонов, которые зарегистрированы в Московской области.

Следственным подразделением отдела полиции № 16 по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В полиции напоминают, что ни сотрудники банка, ни тем более сотрудники правоохранительных органов (мошенники могут назвать себя кем угодно: сотрудниками следственного департамента, подразделений экономической безопасности, назвать другие звучные должности) никогда не сообщают держателям банковских карт информации о состоянии счёта.