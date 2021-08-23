Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемого в краже музыкальной колонки из магазина (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, укравшего портативную музыкальную колонку стоимостью 13 тысяч рублей из магазина DNS на проспекте Ленина, 71, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошёл 18 августа около 21:00. На камеры видеонаблюдения попал 35-летний мужчина восточной внешности в сопровождении девушки. Пара рассматривала товары на полках в торговом зале не более пяти минут, после чего мужчина схватил выставленную колонку и вышел из магазина.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые могут помочь в установлении личности подозреваемого, сообщить об этом в дежурную часть по телефону 8 (3435) 97-64-02.