Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину из Азербайджана, подозреваемого в особо тяжком преступлении

Полицией Нижнего Тагила разыскивается 40-летний Ализада Руслан Тофиг оглы, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина — гражданин Азербайджана. По данным оперативных сотрудников, он может представляться Гулиевым Хагани Тофиг оглы. В совершении какого преступления он подозревается, в ведомстве не уточнили.

Рост мужчины — около 170 сантиметров, у него среднее телосложение, тёмные короткие волосы.

Просьба ко всем, кто видел этого мужчину или располагает информацией о его местонахождении, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02.