Полиция Нижнего Тагила разыскивает москвича, которого семь лет назад обманула сожительница 

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают 43-летнего уроженца Москвы Леонида Владимировича Паластина. Он является потерпевшим по уголовному делу, расследованием которого занимается следственное подразделение отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в мае 2015 года в отношении 41-летней тагильчанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Женщина обманным путём забрала автомобиль Reno Logan у сожителя и продала его, выручив 400 тысяч рублей.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемая и потерпевший познакомились в Сети. Позже мужчина переехал к новой знакомой, с которой они вместе снимали квартиру в Дзержинском районе. Тогда же мужчина оформил доверенность на пользование авто на сожительницу. Спустя некоторое время выяснилось, что женщина продала машину из-за «материальных трудностей».

Подозреваемой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде личного поручительства, которую она нарушила, скрывшись от органов следствия, вследствие чего была объявлена в федеральный розыск. В январе 2022 года сыщикам уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» удалось разыскать подозреваемую и доставить в Нижний Тагил. Всё это время женщина жила в Новосибирске без паспорта, представляясь другим именем.

Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. Женщина даёт признательные показания и готова возместить пострадавшему ущерб в 400 тысяч рублей.

По словам начальника следственного подразделения отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Марины Оноховой, чтобы завершить расследование уголовного дела в установленные законом сроки, необходимо установить местонахождение потерпевшего, в противном случае уголовное дело не смогут направить в суд. Известно, что потерпевший на сегодняшний день зарегистрирован в Москве.

Если вам известно местонахождение Леонида Паластина, обратитесь в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-68-02 или на линию 02.