Полиция Нижнего Тагила разыскивает магазинного воришку (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту кражи продуктов в магазине «Пятёрочка» на Дружинина, 104. Инцидент произошёл вечером 6 мая, почти перед самым закрытием торговой точки. На записи с камер видно, как в магазин входит человек в маске и бейсболке. Пройдясь по рядам, он берёт с полок продукты, алкоголь и прячет под куртку.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что заявление в полицию руководство магазина написало лишь накануне. Сумма ущерба составила чуть больше 1000 рублей.