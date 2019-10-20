Полиция Нижнего Тагила разыскивает лжегазовиков, похитивших 495 тысяч рублей у пенсионерки

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мошенников, которые, притворившись сотрудниками газовой службы, похитили у 73-летней жительницы Дзержинского района 495 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент произошёл ещё 11 октября. В квартиру пожилой женщины пришли молодой человек и девушка. Они представились сотрудниками газовой службы, поэтому пенсионерка, не заподозрив подвоха, впустила их. Лжегазовщики пояснили женщине, что в её квартире необходимо провести капремонт. Пока девушка задавала вопросы, её спутник «исследовал» помещение.

После ухода молодых людей женщина обнаружила, что у неё пропали почти полмиллиона рублей. Она не сразу обратилась в полицию, поскольку боялась, что о произошедшем узнают родственники. Однако спустя неделю пенсионерка рассказала родным о случившемся и они вместе обратились в правоохранительные органы.

По словам потерпевшей, ворам примерно 25–30 лет. Девушка худощавого телосложения, ростом 170–175 сантиметров, волосы длинные тёмные. Полицейские составили её фоторобот. Мужчина также худощавый, ростом 180–190 сантиметров, волосы короткие светлые.

Возбуждено уголовное дело. Если вы располагаете информацией о произошедшем, обратитесь в полицию по телефонам: 8 (3435) 97-68-02 либо 02.