​​​​​​​Полиция Нижнего Тагила разыскивает горожан, обманутых лжесоцработником

Полиция Нижнего Тагила в рамках расследования уголовного дела разыскивает потерпевших от действий 33-летнего уроженца Екатеринбурга. Мужчина подозревается в совершении двух краж у пожилых тагильчан и одном грабеже. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Следствие установило, что одно из преступлений было совершено ещё в июне 2020 года. Подозреваемый пришёл в квартиру на улице Чайковского к 92-летней тагильчанке и представился представителем соцзащиты. В этот момент дома у пострадавшей находилась соцработник, которая сначала впустила в квартиру незнакомца, но после его расспросов о льготах и выплатах попросила его уйти. Тогда злоумышленник брызнул в лицо женщине из газового баллончика, забежал в комнату, где лежала пенсионера, схватил стоявшую у постели сумку и выбежал на улицу. Позже выяснилось, что в сумке бабушка хранила 72 тысячи рублей.

Также в декабре прошлого года мужчина обманом похитил 12 тысяч рублей у 85-летней жительницы Тагилстроевского района. Он представился соцработником и принёс пенсионерке продуктовый набор. Мужчина сказал женщине, что ей положена дополнительная выплата в 6 тысяч рублей, однако разменных денег у него с собой не было.

«Благодарная бабуля провела гостя на кухню, пообещав, что найдёт сдачу. Она выложила на стол имеющиеся у неё деньги. Отвлекая хозяйку разговорами о необходимом ремонте, незнакомец незаметно забрал купюры и, покидая квартиру, пообещал, что к бабуле ещё придут», — рассказали в полиции.

Ещё одной жертвой подозреваемого стал 92-летний житель Дзержинского района, проживающий на улице Бобкова. Потерпевший рассказал полицейским, что в феврале 2021 года к нему пришёл мужчина, который представился соцработником и начал рассказывать о положенных выплатах. Злоумышленник попросил хозяина квартиры показать пенсионное удостоверение. Дедушка достал документ из шкатулки, где лежало 160 тысяч рублей.

«В какой-то момент мужчина позвонил по телефону, после чего в квартиру пришёл ещё один человек, якобы проверить вентиляцию, с которым пенсионер отлучался из комнаты на кухню. После ухода посетителей дедуля обнаружил пропажу денег», — прокомментировали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре этого года задержали подозреваемого. Также был установлен автомобиль серебристый Volkswagen, на котором передвигался злоумышленник. Транспортное средство принадлежит 40-летнему жителю Екатеринбурга, который в разговоре со следователем отрицал свою причастность к преступлениям.

В ведомстве отметили, что подозреваемый мог совершить и другие подобные преступления не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах Свердловской области.

Если вы или ваши родственники пострадали от действий мужчины на фото, в полиции просят сообщить об этом в дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02 либо в отдел уголовного розыска по телефону 8 (3435) 97-60-99.