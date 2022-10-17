Полиция Нижнего Тагила разыскивает банду садовых воришек

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личности четырёх молодых людей, подозреваемых в краже из садового домика. В правоохранительные органы обратился хозяин дачного участка, который заявил о пропаже бензоинструмента, предметов домашней утвари и мебели. Общий ущерб составил более 17 тысяч рублей. Камера видеонаблюдения, установленная на садовом участке, зафиксировала четырёх молодых людей, которые, как предполагают оперативные сотрудники, могут быть причастны к хищению. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Просьба ко всем, кто опознал людей на фото, сообщить информацию в дежурную часть отела полиции № 21 по телефону 8 (3435) 97-63-02.