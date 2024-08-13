Полиция Нижнего Тагила рассказала о новых уловках телефонных мошенников

Полицейские Нижнего Тагила продолжают информировать горожан о новых действиях мошенников по отъёму денег. Так, в последнее время участились случаи, когда злоумышленники в мессенджерах присылают сообщения потерпевшим от имени руководителя, сообщая, что с ними свяжется представитель ФСБ и необходимо следовать его указаниям. В дальнейшем лжесиловик убеждает жертву, что из-за утечки персональных данных организации с её счетов уходят денежные средства на спонсирование вооружённых сил Украины и, если гражданин не окажет содействия в установлении злоумышленников, он сам может стать фигурантом уголовного дела как пособник. Испуганные потерпевшие, выполняя рекомендации злоумышленника, переводят личные сбережения или кредитные средства на указанные им счета.

«Очень часто в полицию обращаются тагильчане, которых обманули, сообщив о необходимости продления договора на пользование сим-картой. По-прежнему распространены звонки от имени сотрудников банков, информирующих о якобы несанкционированных снятиях денежных средств со счетов клиентов. Помимо этого, гражданам стали поступать звонки от якобы представителей пенсионного фонда с сообщениями о перерасчёте пенсии, называют персональные данные абонента, предлагая по телефону пройти перерегистрацию и продиктовать код из SMS. Мошенники, осуществляя свои преступные замыслы, пользуются доверчивостью детей, которым в мессенджерах отправляют сообщения с предложением покупки валюты в онлайн-играх. Для этого заставляют воспользоваться банковской картой или телефоном родителей», — отмечают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

При этом злоумышленники активно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, предлагая «несложную» подработку в качестве курьера. На деле это оказывается либо работа закладчиком наркотических средств, либо посещение пожилых граждан с целью хищения денежных средств.