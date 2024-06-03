Полиция Нижнего Тагила провела уличный рейд на Вагонке

В конце прошлой недели полицейские ОП № 17 провели профилактическое мероприятие «Улица» в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сотрудники охраны правопорядка выявляли граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушителей правил дорожного движения, а также информировали тагильчан о возможных видах мошеннических действий. Всего было задействовано около 150 сотрудников полиции, выставлено свыше 50 постов, из которых 16 экипажей ДПС.

«За время проведения профилактического рейда сотрудниками полиции составлено 76 административных материалов, в том числе за распитие алкогольной продукции в общественных местах — 24, за различные нарушения правил дорожного движения — 38, четверо родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Выявлен факт незаконного приёма лома чёрного металла в отсутствие средств измерений для проведения радиационного контроля в приёмном пункте на улице Трикотажников», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».