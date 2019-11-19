Полиция Нижнего Тагила просит сообщить о местах, где торгуют наркотиками

На территории Свердловской области стартовал второй этап профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленную на активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По данным руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, с начала 2019 года органы внутренних дел изъяли около 100 килограммов запрещённых веществ и направили в суды 2 234 уголовных дела по линии незаконного оборота наркотиков.

«Представителями МВД выявлено 56 преступлений, совершенных организованными группами, к уголовной ответственности привлечен 81 участник. Ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств синтетического происхождения в Свердловскую область с территории Москвы. Задержаны оптовые курьеры двух интернет-магазинов по продажам наркотиков, 37 сайтов внесено в Единый реестр запрещённой информации, а также выявлено 63 наркопритона», — отметил представитель областного полицейского главка.

Также сотрудники полиции, общественники, заинтересованные службы и ведомства участвуют в оперативно-профилактической операции «Дети России», для выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и участия в наркобизнесе.

Сообщить о наркопритонах и организаторах преступных сообществ можно по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД по Свердловской области: 8(343)358-71-61 или 02.