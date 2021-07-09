Полиция Нижнего Тагила просит опознать мужчину, подозреваемого в преступлении

Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении имущественного преступления в районе Пионерского сквера в конце июня.

На вид мужчине около 30–40 лет, среднего телосложения, был одет в серые сандалии с чёрными носками, серые штаны без эмблем, серый джемпер, под джемпером белая футболка, при себе имел чёрный рюкзак. Волосы русые, усы и борода.

Просьба ко всем, кто узнал его или владеет любой информацией о местонахождении мужчины, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02.