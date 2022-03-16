Общество

Полиция Нижнего Тагила просит граждан сообщать о местах, где торгуют наркотиками 

16.03.2022 13:54
Полиция Нижнего Тагила просит граждан сообщать о местах, где торгуют наркотиками 

В Нижнем Тагиле на территории МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», акция антинаркотической направленности продлится до 25 марта 2022 года.

Профилактические беседы проводятся сотрудниками полиции. Проходит акция в образовательных организациях и торговых учреждениях. Жители города могут рассказать о фактах распространения наркотических средств по телефонам: 8 (3435) 47-70-02 или 102.

«Мероприятие проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также повышения уровня осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте», рассказали в полиции.

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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