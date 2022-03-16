Полиция Нижнего Тагила просит граждан сообщать о местах, где торгуют наркотиками 

В Нижнем Тагиле на территории МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», акция антинаркотической направленности продлится до 25 марта 2022 года.

Профилактические беседы проводятся сотрудниками полиции. Проходит акция в образовательных организациях и торговых учреждениях. Жители города могут рассказать о фактах распространения наркотических средств по телефонам: 8 (3435) 47-70-02 или 102.