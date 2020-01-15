Полиция Нижнего Тагила предупреждает о новых способах мошенничества

В отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» за последние дни обратились несколько жителей Дзержинского района, попавшихся на уловки мошенников — преступники лишили их сбережений, используя разные мошеннические схемы.

«Одним из распространённых методов отъёма денег является использование популярных платформ для продажи товаров, где злоумышленники похищают деньги доверчивых покупателей. На одном из таких сайтов неизвестный разместил объявление о продаже сотового телефона по очень низкой цене, чем привлёк внимание 21-летнего молодого человека. Злоумышленник предложил провести оплату за мобильный аппарат через интернет-ссылку сайта, что потерпевший и сделал», — рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что после перевода денежных средств аккаунт неизвестного был удалён, а молодой мужчина лишился более 5 тысяч рублей.

«Другим из приёмов, регулярно применяемых мошенниками, является использование различных социальных сетей, где почти каждый из горожан имеет свою "страничку". Так, учащийся колледжа перевёл неизвестному на банковскую карту 24 тысячи рублей, оплатив покупку планшетного компьютера, но товар так и не получил. Молодой человек через социальную сеть нашёл объявление о гаджете по привлекательной цене, позвонил по телефону, зарегистрированному, как оказалось, в городе Новосибирск, и, следуя инструкциям неизвестного, перевёл денежные средства, после чего злоумышленник перестал выходить на связь», — сообщили сотрудники полиции.

В результате ещё одного из популярных мошеннических способов — обзвона доверчивых граждан с различными предложениями — крупной суммы денег лишился 61-летний мужчина: пострадавшему позвонили с неизвестного московского номера и предложили заработать, став участником брокерской компании. Мужчину заинтересовало предложение звонившего, и он осуществил несколько банковских переводов на неизвестные счета, переведя в общей сложности более 120 тысяч рублей

«Подобные мошеннические схемы успешно применяются злоумышленниками и давно отработаны на доверчивых людях. Несмотря на многократные предостережения сотрудников полиции и непрерывное информирование населения о проявлении бдительности и настороженности, граждане продолжают подвергаться нападкам мошенников. Сотрудники полиции Нижнего Тагила вновь напоминают - только ваша внимательность и бдительность способны защитить денежные средства от посягательств мошенников! Не верьте звонкам от неизвестных и ни в коем случае не следуйте их указаниям! Любую информацию о банковских счетах перепроверяйте звонком непосредственно в банковские организации, оплачивайте товар только надёжными способами, гарантирующими сохранность ваших денежных средств и не участвуйте в сомнительных финансовых операциях, которые сулят вам баснословную прибыль!», — предупреждают полицейские.

В случае совершения в отношении вас преступных посягательств, незамедлительно звоните по телефону 02.