Полиция Нижнего Тагила пообещала коммунистам разогнать готовящиеся 100 одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста

В четверг, 20 сентября, тагильская полиция предупредила нескольких активистов КПРФ и других левых движений о недопустимости проведения без согласования серии одиночных пикетов. Как рассказал АН «Между строк» лидер местных коммунистов Михаил Бояркин, в пятницу, 21 сентября, его сторонники и другие противники пенсионной реформы планировали провести самую массовую серию одиночных пикетов, которые левые силы проводили всё лето. После предупреждения правоохранительных органов КПРФ решило отказаться от акции.

«Мы планировали провести акцию во всех районах города. С одиночными пикетами готовы были выйти от 70 до 100 человек. Но сегодня сотрудники полиции провели с нашими активистами беседы, показали принятые 21 июня изменения в законе, в которых доходчиво написано, что серия одиночных пикетов попадает сейчас под статью», — рассказал АН «Между строк» Михаил Бояркин.

Ранее протестующие, которым власти не согласовывали массовые акции, часто использовали лазейку в законодательстве и вставали на допустимом расстоянии в 50 метров в одиночных пикетах. 21 июня пленум Верховного суда разъяснил, что к публичным мероприятиям будут приравнивать одиночные пикеты, которые «с достаточной очевидностью» объединены общими целями и призывами, проводятся одновременно, а также используют «ассоциативно узнаваемые или идентичные средства агитации». Если пикетчики вышли по призыву или предварительной агитации какого-то человека или организации, такая акция также может считаться несогласованным публичным мероприятием.

Тагильские коммунисты не приглашали на свою акцию публично, как о ней узнали полицейские, они не знают. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» воздержались от комментариев.

«Мы как раз сами сейчас узнаём, откуда у полиции эта информация», — говорит Бояркин.

Практика применения в России новых разъяснений Верховного суда небольшая, поэтому непонятно, могут ли привлечь к административной ответственности одиночных пикетчиков, стоящих друг от друга на расстоянии нескольких километров в разных районах города. Неясно и то, как согласовывать такие акции с местными властями.

«Наши партийные юристы сейчас прорабатывают все эти вопросы, будем смотреть. Сейчас мы планируем подать уведомление о проведении на следующей неделе большого митинга», — отметил лидер тагильских коммунистов.

22 сентября КПРФ хотела провести массовую акцию на Театральной площади Нижнего Тагила, но власти предложили им взамен четыре более удалённые площадки: у подножия Лисьей горы, на ВМЗ, на Руднике им. III Интернационала и на Кургане памяти в Дзержинском районе. Все места, по мнению коммунистов, не отвечали задаче широкой агитации тагильчан против пенсионной реформы, поэтому они и решили провести серию одиночных пикетов.