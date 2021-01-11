Полиция Нижнего Тагила по горячим следам задержала уличного грабителя

Сотрудники тагильской полиции задержали 30-летнего жителя Дзержинского района, подозреваемого в совершении нескольких грабежей. Инциденты произошли 6 января в районе девяти вечера возле домов по адресам Мира, 4 и Октябрьской Революции, 23. В обоих случаях нападавший вырвал из рук своих жертв сумки, в которых находились деньги, банковские карты и документы.

Как описывает ситуацию одна из пострадавших, она возвращалась домой из магазина, неся сумку на лямке через плечо и пакет с продуктами в руках. Дойдя до дома, она почувствовала удар в спину, от которого упала. Грабитель стал вырывать у неё сумку, но женщина сопротивлялась до тех пор, пока лямка у сумки не оторвалась. Она звала на помощь, но в момент грабежа никого поблизости не оказалось. Лица пострадавшая не запомнила, поскольку нападавший был в маске. Вызвать полицию женщине помогли прохожие, потому что её телефон на морозе разрядился. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска нашли в снегу банковскую карту ещё одной потерпевшей.

Для поиска преступника сотрудники уголовного розыска проверяли на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Главным подозреваемым стал житель Вагонки, ранее судимый по похожим статьям.

Мужчину нашли поздним вечером в квартире его знакомых и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанный признался оперативникам, что похищенные деньги успел потратить, а остальные вещи выкинул в мусорный бак рядом с домом, где был задержан. Вещи удалось найти, в ближайшее время они будут возвращены владелицам.

Полицией возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ (грабёж), предусматривающим до семи лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый арестован и до суда будет находиться в следственном изоляторе. Сотрудники полиции проверят его на возможную причастность к другим преступлениям, совершённым на территории города.