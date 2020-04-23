Полиция Нижнего Тагила по горячим следам раскрыла угон вазовской «классики»

Накануне, 22 апреля, в отдел полиции № 19 обратился мужчина, который заявил об угоне автомобиля ВАЗ-2103. Владелец «классики» пояснил, что вечером он припарковал транспортное средство возле своего дома на улице Кутузова, а утром автомобиль исчез. Пропажу обнаружил наряд ДПС на улице Шевченко. Внимание полицейских привлёк автомобиль, который врезался в дерево.

«При проверке имеющейся информации оперативники установили и задержали злоумышленника, которым оказался 20-летний ранее судимый за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местный житель. Давая объяснения полицейским, молодой человек рассказал, что накануне вечером он пришёл из гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ему стало скучно, и он решил выйти на улицу погулять. Во дворе дома на Кутузова он увидел автомобиль и решил на нём прокатиться. Нашёл камень, разбил переднее боковое стекло, понял, что сигнализация отсутствует, и открыл дверь. Замыканием проводов он запустил двигатель и катался до тех пор, пока не совершил столкновение с деревом. После совершённого ДТП злоумышленник не смог снова завести автомобиль и принял решение взять магнитолу, аудиоколонку, ручку КПП, кроме того, снял аккумулятор и отправился домой», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит лишение свободы до 5 лет. Похищенное имущество возвращено владельцу. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте.