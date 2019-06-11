Полиция Нижнего Тагила по горячим следам раскрыла кражу велосипеда 

Накануне, 10 июня, в полицию поступило сообщение о краже велосипеда из магазина «Монетка» на улице Победы. Неизвестные разбили окно торговой точки и вытащили с витрины товар. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан несовершеннолетний местный житель. В полиции пояснили, что молодой человек состоит на учёте в отделе ПДН. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение».