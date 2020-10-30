Полиция Нижнего Тагила обратилась к горожанам за помощью в установлении личности мужчины

Сотрудники отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» обращаются к гражданам за помощью в установлении личности мужчины с нарушением психики, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

В июле неустановленный мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу и оставлен там на лечение.

«Периодически неустановленный рассказывает, что его зовут Вячеслав Мочанов. С его слов, он когда-то проживал в городе Екатеринбург в детском доме, у него есть младшая сестра, данных которой он не помнит. Где и с кем проживает, а также иные обстоятельства своей жизни мужчина пояснить не может», — рассказали в полиции.

На вид мужчине около 35–40 лет, в результате отморожения имеет ампутацию стоп и голеней на обеих ногах. На данный момент он находится в больнице в посёлке Черноисточинск.

Сотрудники полиции просят всех, кто может помочь установить личность мужчины, связаться с дежурной частью отдела полиции № 21 межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-63-02 либо передать имеющуюся информацию по номеру +7 (912) 204-04-45.