Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей смертельного ДТП под Новоасбестом

Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 2 января 2020 года около 13:00 в районе 16-го километра автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское вблизи Новоасбеста. По данным дорожной полиции, 40-летняя водитель Chevrolet Lanos не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Renault Sandero. В этот же день от полученных травм в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила скончалась 61-летняя пассажирка Renault. Водитель Chevrolet была госпитализирована с переломом левого подколенника. Также с женщиной в машине находилась 5-летняя девочка. В результате аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Следственное управление города обращается с просьбой к очевидцам происшествия, в частности водителю легкового автомобиля, двигавшегося в момент столкновения непосредственно за автомобилем Renault Sandero в попутном направлении, обратиться по адресу: Нижний Тагил, улица Островского, 7, кабинет 409 или по телефонам: 8 (912) 222-45-99, 8 (3435) 97-61-40, 8 (3435) 97-61-41, 8 (3435) 97-61-46.