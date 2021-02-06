Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей происшествия, в котором пострадал мужчина

Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, найденого в сугробе с многочисленными травмами, а также ищут свидетелей произошедшего.

По информации отдела пропаганды ГИБДД, неизвестного мужчину обнаржили на обочине в сугробе. С многочисленными травмами он лежал в районе дома №30 по улице Пихтовая. Пострадавшему на вид около 60 лет, сейчас он находится в больнице.

В полиции отметили, что мжчина мог пострадать в результате ДТП, поэтому разыскивают свидетелей произошедшего.

Если вы стали очевидцем произошедшего, обладаете какой-либо информацией по факту происшествия, сообщите по телефонам ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»: 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84.